الداخلية تلقي القبص على عصابة تمتهن السلب وترهيب المارة دمشق

أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه عن تمكن قسم شرطة العباسيين بدمشق من إلقاء القبض على أشخاص يقومون بسلب المواطنين مبالغ مالية وأجهزة خليوية عن طريق العنف وتحت تهديد السلاح الأبيض.

ووفقاً للوزارة ونتيجة البحث والمتابعة والترصد تمكن القسم المذكور من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم في محلة الزبلطاني وتبين أنهم يُدعون (خلدون ، ش) و(حسن ، ح) و(حمدو ، ش . ح) و(علي ، م) وعثر بحوزتهم على عدة أدوات حادة (موسين كباس ، مشرط) بالإضافة إلى جهازين خليويين تبين أنهما مسروقين.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن سلب سائقي سيارات الأجرة وذلك بعد الصعود معهم على متن سياراتهم بقصد إيصالهم إلى مكان ما، حيث يقومون بأخذه إلى مكان متفق عليه فيما بينهم ثم يقوموا بإشهار السكاكين عليه وتهديده وسلبه ما بحوزته من مبالغ مالية وأجهزة خليوية ومن ثم يقوموا بالتواري عن الأنظار، كما اعترفوا بقيامهم بترصد المارة ليلاً في الحدائق والشوارع العامة وإشهار السكاكين عليهم وسلبهم بالقوة والعنف ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة خليوية.

وقيامهم بأكثر من ( 20 ) عملية سلب بالعنف والقوة لسائقي سيارات الأجرة والمارة ليلاً بالاشتراك مع أشخاص آخرين يدعون (مالك ، هـ) و(محمد ، خ) و(محمد ، هـ) حيث تم نصب الكمين اللازم لهم وإلقاء القبض عليهم في محلة جرمانا وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهم بجرائم السلب والسرقة.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.