وفاة يوتيوبر سوري شهير بحادث مروري أثناء زيارته وطنه

تعرض اليوتيوبر السوري الشهير المعروف باسم “أبو شنب” أو أحمد الحسين البنيه لحادث مروري أليم أثناء طريقه لزيارة سوريا قادمًا من الكويت، حيث كان مكان إقامته. وأسفر الحادث عن وفاته.

قبل الحادث بفترة قصيرة، ظهر “أبو شنب” في مقطع فيديو يتحدث فيه عن شراء سيارة جديدة خصيصًا لزيارة سوريا. في الفيديو، قال بسعادة: “باركولنا يا جماعة باركولنا.. سوريا والحافظ الله”، ثم صعد إلى السيارة، داعيًا متابعيه أن يدعوا له للوصول بالسلامة.

للأسف، بعد وقت قليل من بدء رحلته إلى سوريا، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر سيارة “أبو شنب” وهي ملتهبة بالنيران وهو بداخلها.

تمت مشاركة خبر وفاته عبر العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تذكرت أن الحسين كان محتوى كوميدي وشخصية طريفة تتمتع بشنب (شارب) طويل وابتسامة كبيرة، وقد جذب انتباه المئات من الآلاف من المتابعين في الكويت واليمن والسعودية وبقية دول الخليج بفضل مقاطعه الممتعة على منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة منصة تيك توك.

“أبو شنب” انطلق صباح اليوم بسيارته الخاصة نوع GMC لون أبيض من الكويت إلى مسقط رأسه في محافظة دير الزور في سوريا، ولكنه للأسف تعرض لحادث مروري أدى إلى فقدان حياته.

وكالات