حماية المستهلك تضبط محطة تتلاعب بالمحروقات في دمشق

04-08-2023

حماية المستهلك تضبط محطة تتلاعب بالمحروقات في دمشق

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن محطة محروقات في مدينة دمشق بمخالفة النقص بالكيل لمادة البنزين بمقدار 2.35 ليتر لكل 20 ليتراً عند التعبئة على المضخة الحكومية.

وأوضحت الوزارة  في بيانها أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المحطة بمخالفة النقص بالكيل وختم المضخة المخالفة بالشمع الأحمر لحين إجراء المعايرة والترصيص اللازم لها.

وأشارت إلى أنه تم سحب عينة من مادة البنزين الموجود في المحطة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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