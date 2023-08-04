حالة الطقس 4/8/2023

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 - 5 درجات مئوية في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، وأعلى من معدلاتها بنحو 2 - 3 درجات في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صيفياً حارا ً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً الى شديد الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، ويكون معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.