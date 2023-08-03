تأسيس بنك إيراني سوري مشترك

أعلن وزير الاقتصاد الإيراني احسان خاندوزي، تأسيس البنك الإيراني السوري المشترك.

واشار خاندوزي، على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، مع الوفد الاقتصادي السوري، إلى إنشاء كونسرتيوم بمشاركة 3 شركات تأمين إيرانية غير حكومية وشركة التأمين السورية، تعود 60 بالمئة من أسهمها لإيران و40 بالمئة لسوريا من أجل توفير تغطية تأمينية للنشاطات التجارية والكفالة.

وأضاف: تم ايضا افتتاح فروع لمصرفين ايرانيين غير حكوميين في سوريا وهذه كانت ضمن اهداف زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الى سورية وتم تحقيقها ونأمل في أن نكون قادرين على توفير الدعم للشركات الإيرانية الناشطة في السوق السوري وكذلك المقاولين الإيرانيين، عبر افتتاح هذه المصارف.

وقال خاندوزي: من المقرر أن توفر هذه المصارف الدعم المالي والتأميني للشركات الايرانية الناشطة في سوريا والمقاولين ومصدري الخدمات التقنية والهندسية.

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