الذهب يسجل تراجعا في سورية

تراجعت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم بشكل مقبول تزامناً مع الانخفاض العالمي في سعر الأونصة الذهبية وبدعم من تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

ووفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 638 ألف ليرة، متراجعا عن السعر القياسي المسجل أمس بنحو 22 ألف ليرة.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 546 ألف ليرة، بعد أن وصل أمس إلى 565 ألفا.

وتراجع سعر الليرة الذهبية إلى 5 ملايين و430 ألف ليرة، وسعر الأونصة إلى 23 مليون و650 ألف ليرة.

