أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بياناً حددت بموجبه آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية إلى الأردن، ووفقاً لما نشرته الوزارة فيجب أن يتقدم المواطن السوري المقيم في احدى الدول الاوروبية بطلب للسماح له بالدخول الى الأردن من خلال موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية ، مرفق به : صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ،صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمده لا تقل عن سته أشهر ، تعبئة النموذج على الموقع الالكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.

بينما يبلغ متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10ايام عمل) ، ويشترط ان يكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر اياب و ذهاب.

وأما بالنسبة للرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا واستراليا واليابان والولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية لا يحتاجون الى موافقه مسبقه لدخول البلد الا في حالة واحدة ٫ اذا كان المعني كان لاجئا في الاردن وغادر اراضي المملكة الى دولة اخرى فانه يحتاج الى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الالكترونية لوزارة الداخلية مرفق به الوثائق التالية: صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر ،صورة عن اقامته في البلد المقيم فيه بإحدى هذه الدول ساريه المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر ،تعبئة النموذج على الموقع الكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في بجواز السفر.

ويبلغ متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من ( 7 _ 10 ايام عمل) ،كما يشترط ان يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر اياب وذهاب.