رئاسة اتحاد غرف التجارة السورية تخرج من أيدي الدمشقيين

قرر مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، نقل صلاحيات ومهام رئيسه، محمد أبو الهدى اللحام، إلى نائبه مازن حماد.

ووافق مجلس الإدارة على نقل الصلاحيات إلى حماد، بإجماع كل غرف التجارة في جميع المحافظات.

والقرار جاء في إطار إعادة هيكلة عمل الاتحاد وتعزيز حضوره في المشهد الاقتصادي، وخدمة الاقتصاد السوري والفعاليات التجارية والعلاقات الخارجية الاقتصادية والتجارية البينية بين سورية ومختلف دول العالم.

اللافت في اختيار حماد، وهو رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أنه يشكّل خرقاً تاريخياً لسيطرة رؤساء غرفة تجارة دمشق على منصب رئاسة اتحاد غرف التجارة السورية، علماً أن هيكل الاتحاد، وفق موقعه الرسمي، ينص على أن يكون رئيس غرفة تجارة دمشق رئيساً للاتحاد ويكون نائباه رئيسا غرف تجارة حلب وحمص، الأمر الذي لم يراعِه اختيار حماد، سواءً حين أصبح نائباً للرئيس، أو حين اختياره حالياً لرئاسة الاتحاد.

وبحلول العام 2020. اختير رئيس غرفة تجارة دمشق كما جرت العادة، محمد أبو الهدى اللحام، لرئاسة اتحاد غرف التجارة السورية،عن الدورة 2020- 2024 على أن يكون محمد عامر حموي، رئيس غرفة تجارة حلب، نائبه الأول، وإياد دراق السباعي، نائباً ثانياً، قبل أن يصبح السباعي، لاحقاً خازناً للاتحاد، ويحلّ مكانه رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد كنائبٍ ثانٍ.

وبينما غابت التوضيحات عن سبب الاستبعاد المفاجئ لـ “اللحام”، البالغ من العمر 79 عاماً، والذي كان حاضراً في 20 تموز الماضي خلال توقيع مذكرة تفاهم في إيران بين غرفة التجارة السورية – الإيرانية المشتركة، والغرفة التجارية في أصفهان، كما غاب أي توضيح عن سبب اختيار حماد وهو النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وليس حموي بصفته النائب الأول.

يشار إلى أن الاتحاد، تأسس عام 1975، حين كان بدر الدين الشلاح، رئيساً لغرفة تجارة دمشق. وقد تولّى الشلّاح” رئاسة الاتحاد. وسار على خطاه ابنه، راتب الشلاح الذي بقي رئيساً للاتحاد حتى عام ،2011 حين خلفه في المنصب غسان القلاع، الذي كان أيضاً رئيساً لغرفة تجارة دمشق منذ 2009.

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