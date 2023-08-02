رفوف الصيدليات فارغة من حليب الأطفال… وصول 3 أنواع جديدة للرضع بكميات كافية

تتواصل معاناة العديد من الأسر السورية من أجل تأمين حليب الأطفال للرضع، وذلك بعد فقدان أنواع عديدة منها في الصيدليات، وتراجع حاد في الكميات الموزعة على اختلاف أنواعها.

عدد من الصيادلة أكدوا أن حليب الأطفال للأعمار من شهر إلى السنة غير متوافر، مؤكدين عدم حصولهم على الحصص الأسبوعية المخصصة خلال الفترة الماضية.

من جهتها تؤكد الصيدلانية ربا بأن حليب الأطفال في أغلب الصيدليات مقطوع، وطبعاً نحن لانعرف ما هي الأسباب، موضحةً بأن الموزعين قللوا الكميات إلى علبة أو علبتين شهرياً.

وتروي نسرين معاناتها مع توفير الحليب لتوءمها البالغين من العمر 3 أشهر، قائلة: “سألت كل صيدليات الشام عن حليب لأطفالي، وبصعوبة بالغة نستطيع تأمين علبتين من النوع الذي يحتاجه أطفالي في الشهر”.

وأضافت: اضطر لتغيير أنواع الحليب حسب المتوافر أكثر من مرة في نفس الشهر.

وأشارت نسرين إلى أن البعض يستطيع تأمين “لبن العصفور” على “حد تعبيرها” إذا كنت تملك المال، بمعنى أنه متوافر في السوق السوداء بأسعار خيالية.

بدوره كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور حسن ديروان عن وصول شحنة تضم كميات كبيرة من حليب الأطفال.

وأوضح ديروان بأن الشحنة تحتوي ثلاثة أنواع جديدة من الحليب بمعدل 450 ألف علبة تكفي حاجة السوق، كما أن تأخر عمليات التوزيع نتيجة عمليات التسعير التي بدأت الأسبوع الماضي.

وأكد ديروان بأنه تم توزيع قسم كبير منها على الصيدليات المركزية، وخلال الأسبوع الحالي ستوزع الكميات على كامل الصيدليات، وسيتوافر حليب الرضع الرقم 1 من عمر شهر إلى ستة أشهر، وحليب رقم 2 من ستة أشهر لعمر سنة.

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