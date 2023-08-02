انتعاش سوق الفضة على حساب الذهب في سوريا

شهد سوق الفضة انتعاشاً نسبياً في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الذهب بحسب عدد من الصاغة، على الرغم من انشغال المواطنين في تأمين لقمة العيش على وقع التضخم الحاصل في البلاد.

وبات سعر غرام الذهب عيار 21 يعادل رواتب خمسة موظفين بوصوله إلى 660 ألف ليرة، في حين يُباع غرام الفضة المصقول بالألماس بسعر يتراوح بين 15 ألف إلى 40 ألف ليرة.

ويشهد سوف الفضة طلباً من قبل المقبلين على الزواج في ظل عدم قدرتهم على شراء غرام واحد من الذهب.

ورفض بعض الأهالي وصف سوق الفضة بـ"المنتعش"، مؤكدين انشغال المواطنين بتأمين لقمة العيش والمستلزمات الأساسية للحياة ودفع أجور المنازل، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها.