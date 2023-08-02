توقيف شخص في حماة قام باختلاس أكثر من ( 200 ) مليون ليرة سورية من مكان عمله

ورد إخبار إلى فرع الأمن الجنائي في حماة من قبل مدير المالية في حماة باكتشاف وجود اختلاس مبلغ مالي من صندوق البيوع العقارية في المديرية ، وقدره / 202.206.750 /ل. س مئتان واثنان مليون ومئتان وستة آلاف وسبعمائة وخمسون ليرة سورية.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات دارت الشبهات حول أمين صندوق المديرية المدعو (هيثم . ر) وقام فرع الأمن الجنائي في حماة بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على اختلاس المبلغ المذكور من صندوق البيوع العقارية بالمديرية التي يعمل بها وقيامه بالمتاجرة بجزء من المبلغ من خلال شراء وبيع البقوليات في بلدة طيبة الإمام.

وبدلالته تم استرداد مبلغ وقدره / 60.000.000 / ل. س ستون مليون ليرة سورية من المبلغ المختلس وسلم إلى مديرية مالية حماة أصولاً ، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

