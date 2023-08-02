وزير فنلندي ينعت العرب بالقرود

كشف النقاب عن رسائل خاصة لوزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي ويلي ريدمان، تكشف عن لهجة عنصرية لديه، ومنها تشبيه العرب وسكان الشرق الأوسط بـ”القرود” كما ان الرسائل اماطت اللثام عن عنصريته اتجاه المهاجرين

ونشرت صحيفة Helsingin Sanomat الفنلندية، رسائل الوزير التي تعود الى عام 2016، عندما كان يشغل منصب نائب عن حزب الائتلاف الوطني (NCP) وعضوا في اللجنتين الدستورية والإدارية.

وقالت صديقة الوزير الفنلندي التي زودت الصحيفة برسائله انه شبه الصوماليين بالعشب، قائلا: “الصوماليون مثل العشب تجدهم في بلدنا ينتشرون في كل مكان”. فيما قال في رسائل اخرى : “العرب وسكان الشرق الأوسط مثل القرود وقرود الصحراء”، وقال عن المسلمات: “من الأفضل حظر دخول المحجبات بالكامل بدلا من إدخالهن ثم حظر الحجاب”.

ويبدو ان الوزير كان بحاجة الى شحن موقفه وعنصريته من خلال اقتراحاته بتشغيل أغنية تتحدث عن مسلم مهاجر يغتصب النساء، في حفلات الطلاب ليستمعوا لها دائما.

مناسبة الكشف عن رسائل الوزير العنصري جاءت في اعقاب الانباء عن النية لتسليمه أحد أعلى المناصب السياسية في فنلندا، مشيرة إلى أن “الرسائل تظهر كيف تعامل الوزير مع الأقليات بينما يشغل بالفعل مناصب سياسية رئيسية. وأن الرسائل الخاصة تسلط الضوء على طريقة تفكير وزير الشؤون الاقتصادية الجديد”.

الوزير الفنلندي قال معلقا على تويتر لن يشرح أيا من الرسائل الخاصة التي ربما أرسلها منذ سنوات، لأن ذلك من شأنه إضفاء الشرعية على نشرها.

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