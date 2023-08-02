الاتفاق على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني- السوري يؤمن 2 مليون برميل شهرياً

أكّدت مصادر مطّلعة، أنّ هناك اتفاقاً جديداً بين دمشق وطهران للتوقيع على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني- السوري، ما سيضمن استمرار انسياب المستوردات النفطية بأسلوب دوري ومنتظم في الأشهر المقبلة، مبينةً أنّ ذلك سيؤمن 2 مليون برميل نفط شهرياً.

ولفتت المصادر إلى أنّ استمرار وصول المستوردات السورية في المرحلة الجديدة من الخط الائتماني إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين كميات إضافية أخرى عبر الخط التجاري، سينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلية التي تشهد حالياً ارتفاعاً بأسعار المشتقات النفطية نتيجة تأخر التوريدات في المدة الفائتة.

وقدّرت المصادر، حاجات البلاد اليومية من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل على أقل تقدير، أي ما يعادل 3 مليون برميل شهرياً، موضحةً أنّ تأمين 2 مليون برميل عبر الخط الائتماني إضافة إلى مليون برميل عبر الخط التجاري سيكون له أثر إيجابي في مستوى الطلب المحلي على الوقود.

يذكر أنه يزور طهران اليوم، عدد من السياسيين والاقتصاديين، إذ يترأس الوفد السياسي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والوفد الاقتصادي وزير الاقتصاد والتجارة محمد سامر الخليل، ووزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.

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