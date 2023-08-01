منصة الغابات ومراقبة الحرائق تحذّر من معاودة اندلاع الحرائق

توقعت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (FIRMO) باستمرار تأثير مستويات خطورة الحريق المتوسطة التي سادت اليومين الماضيين على مواقع الغابات شمال غرب سوريا.

وقالت المنصة عبر “فيسبوك”: “الاثنين 31 تموز، تعود الخطورة إلى ارتفاع طفيف مع بداية آب، بحيث تزداد المساحات المتأثرة بالمستويات المرتفعة، وخاصة الأجزاء الجنوبية من السفوح الشرقية لسلسة الجبال الساحلية”.

وأضافت المنصة: “لا تزال الظروف الطبيعية من حرارة وجفاف داعمة للمستويات المرتفعة لخطورة الحريق، الرجاء الحذر من أية نشاطات، قد تكون سبباً في نشوب أي حريق”.

وحذّرت المنصة من عدم إشعال أية نيران، والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و 113.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، الأحد، أن” الجهات المعنية سيطرت بشكل كامل على حريق ريف اللاذقية الشمالي”.

واندلع الحريق منذ ستة أيام في قرى سولاس وخربة سولاس وحمام وبيت سواحلي وبستنجيق والنهر الأسود وعين الزرقا والطارقية والزهراء.

وتتكرر مشاهد النيران مثل هذه الفترة من كل عام في سوريا، وتمتد على مساحات واسعة وسط صعوبة في السيطرة عليها لأسباب عظيدة منها الظروف الجوية الملائمة وصعوبة التضاريس.