ابتكار جهاز في روسيا لتعليم المكفوفين الرؤية عبر اللسان

ابتكر خبراء شركة Umwelt الروسية جهازاً يشبه القناع الطبي يمكنه إنشاء بديل للرؤية لدى المكفوفين عبر اللسان.

وأشارت صحيفة “إزفيستيا” إلى أن “الجهاز يعتمد على مبدأ المرونة العصبية، أي قدرة الدماغ على توزيع الوظائف بين مناطق القشرة، وبالتالي استبدال حاسة من الحواس بأخرى”.

ولفت مؤسس الشركة مكسيم كامينسكي إلى أن “الخبراء تدربوا على خداع الدماغ، واجباره على تمييز الصور باللسان”.

وأضاف: “ذلك باستخدام جهاز خاص ينقل نبضات كهربائية ضعيفة تحمل معلومات إلى سطح اللسان، وخاصة صوراً تلتقطها كاميرا الفيديو”.

وقال مؤسس الشركة: “الضوء ينعكس عن جسم تلتقطه الكاميرات المجسمة، ثم تصل الإشارة إلى وحدة معالجة البيانات، التي تنقلها إلى مصفوفة من الأقطاب الكهربائية التي تحفز سطح لسان المستخدم”.

“وخلال برنامج تدريبي قصير، يكتسب المستخدم القدرة على إدراك مثل هذا التحفيز كنظير للرؤية البيولوجية”، بحسب “كامينسكي”.

ووفقاً للمبتكرين، “يمكن استخدام هذا الابتكار على نطاق واسع من استبدال الرؤية لدى المكفوفين”.

وأضاف المبتكرون: “يمكن استخدام الجهاز في إعادة التأهيل بعد الجلطة الدماغية والإصابات ومكافحة القلق واضطراب النوم”.

“كما يمكن استخدامه في إعلانات تبث مباشرة إلى الدماغ، وفي توصيل الأفكار والعواطف بين الناس”، بحسب المبتكرين.