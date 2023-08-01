الأردن يبدأ إجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

أعلنت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الاثنين، عن بدء إجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية المبرمة بين هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي السورية.

وأوضحت الهيئة، وفق مانقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أنه خلال هذا الأسبوع بدأ فريق خبراء منها بزيارة كلية الطب في جامعة دمشق وفقا لمعايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والمعترف بها من قبل الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME).

وكانت حصلت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بصفتها جهة مرخصة ومعتمدة دولياً من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي خلال نيسان من العام الجاري (WFME) على الموافقة لاعتماد كليات الطب الأردنية في الجامعات السورية، كما أنها كانت قد حصلت قبل عدة شهور على هذه الموافقة لاعتماد كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة ظافر الصرايرة حينها، إنه بموجب هذه الموافقة ستقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة لاعتماد كليات الطب في الجمهورية العربية السورية اعتماداً دولياً بحيث يصبح خريجوها معتمدين في دول العالم، ومؤهلين بكفاءة عالية الأمر الذي يمكنهم من استكمال دراستهم العليا والاختصاص العالي والتقدم للحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.

وتعتبر الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME) من أهم الجهات الرسمية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي الطبية في العالم، حيث صدر قرار عن هيئة التعليم الأميركية للاعتراف بخريجي الطب الأجانب (ECFMG) يتضمن عدم الاعتراف بأي خريج من مؤسسات التعليم الطبية بحلول العام 2024 إذا لم تكن هذه المؤسسات معتمدة من قبل (WFME) أو من جهة مرخصة من قبل (WFME) لاعتماد هذه المؤسسات الطبية.