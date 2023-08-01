شركة سامسونغ تعلن بدء تطوير خاتمها الذكي

أعلنت شركة “سامسونغ” بدء تطوير جهاز ذكي جديد قابل للارتداء، وهو عبارة عن خاتم يُلبس في إصبع اليد، وسيحمل الخاتم الذكي اسم “جالاكسي رينغ”.

وسيحمل الخاتم حساسات إضافية تمكنه من جمع البيانات الصحية الخاصة بمن يرتديه، ثم يرسلها إلى الهاتف الذكي، بالإضافة لقياس العلامات الحيوية للمستخدم مثل نبض القلب.

فضلاً عن تتبع الأنشطة الحركية، ومراقبة نشاط النوم، وغيرها من المزايا بشكل يشبه الساعات والأسوارة الذكية.

وينقص “سامسونغ” بعد تطوير الخاتم هو الحصول على الموافقات، الحصول على الموافقت الطبية سيأخد بين 10 إلى 12 شهراً، بالتالي قد تتأخر “سامسونغ” في إطلاق الخاتم حتى عام 2025.

يشار إلى أن إصدار خاتم ذكي، لا يعتبر أمراً جديداُ في عالم التقنيات، وهناك خواتم من شركات عديدة مثل Oura Ring بمزايا ذكية.