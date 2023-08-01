اكتشاف لقاح جديد لعلاج الزهايمر والوقاية منه

أعلن علماء في بحث أولي تم تقديمه في الجلسات العلمية لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية التابعة لجمعية القلب الأمريكية أن لقاحاً جديداً ابتكروه يستهدف بروتيناً مسبباً لمرض الزهايمر ساعد في القضاء على الخلايا السامة لدى الفئران المصابة بهذه الحالة.

ووجد الباحثون في بحث أولي أن اللقاح الجديد الذي يستهدف خلايا الدماغ الملتهبة المرتبطة بمرض ألزهايمر قد يكون مفتاحًا للوقاية المحتملة أو تعديل مسار المرض.وفق موقع “scitech daily”.

وأوضح العلماء أن اللقاح الجديد الذي يستهدف خلايا الدماغ الملتهبة المرتبطة بمرض الزهايمر قد يكون مفتاحاً للوقاية المحتملة أو تعديل مسار المرض.

وكان باحثون في كلية الطب في جامعة “جونتيندو” في طوكيو في اليابان، طوروا سابقاً لقاحاً للقضاء على الخلايا الشائخة التي تعبر عن البروتين السكري المرتبط بالشيخوخة، وهو لقاح أدى إلى تحسين العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك تصلب الشرايين ومرض السكري من النوع 2 في الفئران.

واختبر الباحثون هذا اللقاح على الفئران لاستهداف الخلايا المفرطة التعبير لعلاج مرض الزهايمر، معتبرين أنه إذا ثبت نجاح اللقاح في البشر، فسيكون ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تأخير تطور المرض أو حتى الوقاية منه.

ويعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالخَرَف، وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعي، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.