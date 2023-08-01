تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بحثاً عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.70 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولاراً، بينما استقر البلاتين عند 948.77 دولاراً.