حالة الطقس 1/7/2023

تميل درجات الحرارة للارتفاع وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً صحواً بشكل عام، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية وغربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.