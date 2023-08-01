لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الحرائق في اللاذقية 

أصدر المحافظ عامر هلال قراراً يقضي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي نشبت بتاريخ 25 تموز الجاري.

ووفق قرار المحافظ فإن الحد الأقصى لحصر الأضرار عشرة أيام، لتقدم اللجان الفرعية تقاريرها ليصار إلى تقديم رئيس لجنة حصر الأضرار تقريراً نهائياً إلى محافظ اللاذقية.

وبيّن رئيس اللجنة، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات والبلديات في محافظة اللاذقية سامر خاسكية أن مهام اللجنة تتركز بحصر الأضرار الناجمة عن الحـ. ـرائق من أراضٍ ومعدات وآليات زراعية، والثروة الحيوانية، و العقارات السكنية والأثاث والأبنية الزراعية في مناطق الحرائق.

وأشار خاسكية إلى أن الغاية من اللجنة معرفة حجم الضرر على المزارعين بفعل الحرائق سواء بالمساحات المحروقة وما فيها من أشجار مزروعة ومثمرة وخراطيم مياه لغرض الري وكل ما يخص الزراعات المثمرة لكل مزارع في القرى المتضررة.

وذكر أنه يتم تشكيل لجان فرعية عن اللجنة التي يرأسها خاسكية، وفي عضويتها مدير الزراعة ومدير المنطقة ورئيس المجلس المحلي للبلدات المتضررة وعددها 5 ربيعة ومشقيتا والسرسكية وبللوران وشحرورة، ومدير الشؤون الفنية لدى الأمانة العامة للمحافظة.