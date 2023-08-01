غرفة تجارة دمشق : أسباب الارتفاع الجنوني لسعر الصرف مجهولة!

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عن أن سبب الارتفاع الكبير الحاصل بالأسعار هو الارتفاع الجنوني لسعر الصرف منذ 15 يوماً، وكذلك بسبب ضعف التنافسية وانخفاض الوفرة بالمواد، مشيراً إلى أن السوق يعاني من ركود كبير جداً وانخفاض في مبيعات المواد الاستهلاكية بشكل عام.

وبين أنه لا يعرف سبب ارتفاع سعر الصرف بهذه الصورة، وعن الأسباب التي أدت لانخفاض الوفرة، أضاف الحلاق إنها عديدة منها المرسوم 8 لحماية المستهلك، والمنصة والتي رغم تعديل عملها، لازال هناك بعض المعوقات، وكذلك إلزام المستوردين بتسليم السورية للتجارة 15 بالمئة من مستورداتهم الغذائية، والأسلوب الذي يتم فيه تطبيق آلية “الربط الإلكتروني” والذي يؤدي لعرقلة العمل.

كما لفت الحلاق إلى أن السلعة لا تسعر على سعر الصرف فقط، إنما أيضا الوفرة والتنافسية تلعبان دوراً في تسعيرها، نافياً وجود احتكار بالأسواق، حيث قال إنه لا يوجد بضائع بالمستودعات بشكل كبير، إنما ما يوجد هو مخازين، يتم تداولها ضمن الأسواق أول بأول.



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