أميركا تدخل أسلحة جديدة إلى قواعدها اللاشرعية في سورية

30-07-2023

أميركا تدخل أسلحة جديدة إلى قواعدها اللاشرعية في سورية

دخل رتل للاحتلال الأمريكي مكوناً من 30 ناقلة كبيرة تحرسها عربات مدرعات ترفع علم الاحتلال وأخرى تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة به قادمة من الأراضي العراقية، مدينة الشدادي (60 كم جنوب مدينة الحسكة) من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في قاعدة الاحتلال في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي”.

وكثفت القوات الأمريكية تحركاتها ، لا سيما في منطقة الجزيرة، منتهكة القوانين والمبادئ الدولية، إذ أدخلت خلال الساعات الـ24 الماضية أسلحة وذخائر وعتادًا لوجستيًا إلى قواعدها في ريف الحسكة.

وقالت المصادر عن شهود عيان ينتمون لتنظيم “قسد”: “حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا “قسد”.

وكان الجيش الأمريكي استقدم، بتاريخ 19يوليو/ تموز الجاري، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ضمت 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصهاريج وقود وصناديق مغلفة، اتجهت نحو قواعده اللاشرعية في ريف الحسكة خصوصاً قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وكالات

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