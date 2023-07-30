كيف تضررت بلدان العالم من أكثر شهر سخونة و حرارة على الإطلاق؟

موجة الحر القاسية تجتاح أغلب مناطق العالم وسط إعلان الأمم المتحدة بأن يوليو هو أكثر شهر سخونة على الإطلاق، والمتهم الرئيسي هو تغير المناخ.. فما تداعيات هذه الظروف الجوية المتطرفة وكم تبلغ تكلفة حرائق الغابات؟

درجات الحرارة سجلت مستويات قياسية في الصين و الولايات المتحدة ومناطق تقع جنوب أوروبا وتمتد القائمة يوماً بعد يوم لتشمل بلاداً أخرى.. لكن "لولا تغير المناخ بفعل نشاط البشر لكانت تلك الظواهر هذا الشهر نادرة للغاية"، وفق ما أكده المشروع العلمي الدولي "فريق إسناد الطقس في العالم" عبر دراسة نقلتها "بلومبرغ"

موجة الحر الشديدة تعرض حياة الملايين للخطر وترفع الطلب على الطاقة، كما تؤدي لتدمير المحاصيل الزراعية ما يهدد الأمن الغذائي عالميا، وخرجت الأمور عن نطاق السيطرة في بعض المناطق، إذ اندلعت حرائق الغابات مما خلَّف خسائر بشرية ومادية

الخسائر كانت بشرية في الغالب بـ #الجزائر، حيث أودت بحياة 34 شخصاً ، رغم تمكن السلطات من إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات، وكذلك ألقت الحرائق بظلال سلبية على المحاصيل الزراعية

عدوى حرائق الغابات انتشرت في تونس المجاورة، حيث جرى إغلاق بعض الطرق وسط محاولات إخمادها في عدة مناطق بالشمال الغربي من البلاد ومنع النيران من الوصول لمطار طبرقة.. لكن جرى الإعلان عن احتواء الحرائق بالكامل دون خسائر بالأرواح

لكن حرائق الغابات دامت لعدة أيام متتالية على جزيرة رودس اليونانية وسط عمليات إجلاء للمواطنين والسائحين بالمنتجعات السياحية، حيث اضطر قرابة 20 ألف شخص لترك المنازل والفنادق في عطلة الأسبوع بالإضافة لتضرر المباني، قبل أن تهدأ حدتها يوم الجمعة

المخاوف تتفاقم بشأن تضرر اقتصاد #اليونان، إذ تمثل السياحة نحو 18% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما توفر وظيفة من كل 5 وظائف، بينما تعتمد رودس والجزر اليابانية الأخرى على السياحة بشكل أكبر من ذلك

في إيطاليا، جرى إغلاق مطار باليرمو يوم الثلاثاء، بفعل حرائق الغابات جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهو ما يأتي بعد إغلاق خامس أكبر مطار في البلاد "كاتانيا" الأسبوع الماضي.. كما اشتعلت الحرائق بوتيرة غير مسبوقة في كندا

في الوقت نفسه، يضغط الحر الشديد على شبكات توزيع الكهرباء بالدرجة القصوى، ما دفع إسبانيا، على سبيل المثال، لاستخدام جميع محطات الغاز لتلبية الطلب المتزايد الأسبوع الماضي.. كذلك ضربت موجات حر بحرية السواحل من فلوريدا إلى أستراليا، مما أثار مخاوف بشأن موت الشعاب المرجانية

بشكل عام، يُقدر منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير أصدره أوائل هذا العام ويعول خلاله على دور الذكاء الاصطناعي في التبنؤ بالحرائق ومكافحتها، أن متوسط تكلفة حرائق الغابات عالمياً يبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً

وكالات