الجواز السوري بين أضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم

جاءت جوازات سوريا وأفغانستان والعراق كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم، بمؤشر شركة الاستشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”.

وذكرت الشركة أن “جواز السفر السوري يسمح بدخول 30 بلداً فقط دون تأشيرة، أما جواز السفر العراقي فله إمكانية دخول 29 بلداً وأفغانستان 27 بلداً فقط دون تأشيرة”.

وبعد خمسة سنوات في القمة، “أزاحت سنغافورة اليابان من على رأس أقوى جوازات السفر العالمية، حيث يمكن لمواطنيها زيارة 193 وجهة في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة”، بحسب الشركة

وأضافت الشركة: “تواصل الإمارات تصدر قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، و يمكن لمواطنيها دخول 179 بلدا بدون تأشيرة مسبقة تليها الكويت بـ 99 وجهة”.

ويعتمد مؤشر الشركة على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ويصنف 199 جواز سفر حول العالم، يتم تحديث قوتها في الوقت الفعلي على مدار العام، موازاة مع أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ.

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