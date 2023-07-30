اللحوم تشوى بلهيب الأسعار والبيض أصبح مسلوقا من شدة الغليان.. ما الذي يحدث؟

تركت حرارة الطقس أثرها الكبير على أسعار اللحوم والفروج في سوريا لتزيدها لهيبا، وسط ضعف كبير بالشراء.



وبلغ سعر كيلو اللحوم هبرة الخروف بدون دهن 120 ألف ليرة ويصل حتى 130 ألف ليرة في المناطق الراقية، ونسبة دهن 25%، بلغ سعره 105 الاف ليرة.



ويصل سعر كيلو الغنم المسوف حتى 90 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 130 ألف ليرة، والخروف بعظمه 75 ألف ليرة.



كما يبلغ سعر كيلو هبرة العجل 90 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 65 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 90 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم العجل بعظم 55 ألف ليرة.



وبالنسبة لأسعار الفروج بلغ سعر كيلو الفروج 18500 ل.س، وسعر كيلو الدبابيس 29 ألف ل.س، وكيلو الورده 28 ألف ل.س والكستا 31 ألف ل.س، أما سعر كيلو الشرحات فوصل إلى 43 ألف ل.س، وسعر كيلو السودة 33 ألف ل.س.



وكان رئيس جمعية اللحامين بدمشق محمد يحيى الخن، قال إن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة الطلب وحتى انعدامه، بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء، بالإضافة لموجة الحر.



وفيما يخص أسعار البيض، يصل سعر الطبق حتى 35 ألف ليرة حسب وزنه، والبيضة 1500 ليرة، مع الإشارة إلى أن الأسعار ليست ثابتة وتختلف من محل إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، كما تختلف بين المحافظات.



وأكد العديد من الباعة، أن موجة الحر تسببت برفع الاسعار، بسبب غياب الكهرباء، عدا عن تراجع الطلب لحدوده الدنيا، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة لهم.

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