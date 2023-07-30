30-07-2023
وزير الزراعة : السيطرة على معظم الحرائق باللاذقية و3 مواقع قيد التعامل
أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا السيطرة على معظم الحرائق في ريف اللاذقية بشكل جيد وما تبقى 3 مواقع قيد التعامل للسيطرة عليها بتعاون كافة الجهات، منوهاً بأن انتشار الحرائق يرتبط بحركة الرياح وسرعتها واتجاهها.
وأشار قطنا إلى استمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لإنهاء الحرائق بأقرب وقت، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بين السكان أو في المنازل، وذلك جراء التنسيق والتعاون بين كافة العاملين على إخماد الحرائق.
الوطن
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