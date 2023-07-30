أسعار خضار الصيف تحلّق في أسواق دمشق.. لا عزاء للفقراء في ضوء الغلاء الفاحش
سجلت أسعار الخضار في سوريا ارتفاعا كبيراً مع استمرار حالة ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
و تتربع الفاصولياء الخضراء على عرش أسعار الخضار، ويتراوح سعر الكيلو بين 12و 13 ألف ليرة, وسجل سعر كيلو الملوخية الخضراء 11 ألف ليرة، وكيلو الباذنجان المدعبل 2500 ليرة، والمحاشي 4500 والمكدوس 3500 ليرة.
كما حافظت البندورة على سعر يتراوح بين 2009 و3000 ليرة، والبندورة الجردية صاحبة اللون الزهري تصل الى 5000 ليرة، كذلك الكوسا أيضا بلغ سعر الكيلو 3500 والبطاطا بين 2500 و3000 ليرة، والفليفلة الكيلو 5000 ليرة، والبصل اليابس الكيلو 3500 ليرة، والثوم فوق 20 ألف ليرة .
الخيار الذي حافظ على أسعاره منذ أكثر من شهر إلى اليوم الكيلو يتراوح بين 4000 و 4500 ليرة، والبامياء أيضا ترفض الانخفاض والكيلو ب9000 ليرة.
ويقتات السوريون اليوم على الخضار الصيفية مع ارتفاع اسعارالبقوليات إلى مستويات قياسية جديدة حيث كيلو الأرز ارتفع سعره من بداية الشهر الجاري إلى اليوم أكثر من 100 بالمئة، كما ارتفع سعر كيلو البرغل بنسبة 60 بالمئة والمعكرونة وجميع البقوليات الأخرى .
ولمن لا يعلم أن فقراء البلد يقتاتون بحبة بندورة وخيارة وطبخة خفيفة خلال هذا الصيف الحار والأسعار المرتفعة والسؤال كيف سيكون حال هذه العائلات في نهاية موسم الخضار الصيفية في ظل هذه الرواتب الضعيفة وعدم وجود موسم مبشر للزيتون فحتى الخبزة والزيتونة لم تعد متاحة.
b2b
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