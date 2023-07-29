إخماد حريق في مستودع لصناعة الكرتون في داريا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع الدفاع المدني حريقاً اندلع ظهر اليوم في مستودع لصناعة الكرتون، في منطقة المعامل قرب مدينة داريا.

وذكر قائد فوج الإطفاء في المحافظة العميد محمد الجردي أنه فور الإبلاغ عن الحريق، تم التوجه إلى المكان مباشرةً وإخماده، مشيراً إلى أن المواد الأولية الموجودة في المستودع سريعة الاشتعال، ما تسبب بتمدد الحريق.

من جانبه بين رئيس المجلس المحلي في داريا منذر العزب أن المستودع كان مليئاً بمواد أولية سريعة الاشتعال، ولكن بجهود رجال الإطفاء والدفاع المدني تمت السيطرة على الحريق.

سانا