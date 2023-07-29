تعرفوا الى أنجلينا جولي السورية

أحدثت شابة سورية حالة من الجدل نظرًا لتطابق اسمها مع اسم النجمة الأمريكية أنجلينا جولي.

وأطلت “أنجلينا جولي” بلقاء صحفي مع إعلامي سوري، لتكشف أمام الكاميرا هويتها الشخصية، التي تثبت أنها تحمل نفس اسم نجمة فيلم “السيد والسيدة سميث”.

ولفتت “جولي” إلى أن اسمها عرَّضها لمواقف محرجة كثيرة، إذ كان يعتقد البعض أنها تستخدم اسم النجمة العالمية للتفاخر بنفسها.

وقالت: “من كتر ما الناس بتمسخروا على اسـمي نزّلت صورة هـويتي، مشان يصدقوا”.

ولفتت أنجلينا خلال اللقاء إلى أن والديها اختارا لها اسم “إليسا” فور ولادتها نسبة إلى خالتها، لكن قبل يومين من تسجيل الاسم في الوثائق الرسمية، وأثناء تصفّح والدها لإحدى المجلات قرأ اسم “أنجلينا جولي”، فرأى أن من المميز اختيار اسم مركب لطفلته، خاصة أنه يحمل معنى جميلًا؛ فـ”أنجلينا” يعني “الملاك” و”جولي” يعني “الجميل”؛ ما دفعه للعدول عن اسم إليسا.

واستذكرت أنجلينا موقفًا مضحكًا حصل معها، حينما نشرت الهئية الإدارية في جامعتها منشورًا عبر حسابهم الرسمي طلبوا فيه منها مراجعتهم للحصول على هويتها التي فقدتها في الجامعة.

وتابعت: “التعليقات أسفل المنشور كانت فظيعة، فالبعض قال: أنجلينا جولي نزلت من أمريكا لسوريا؟ بينما قال آخر: معنا في الجامعة أنجليـنا جـولي شـخصيًّا”.

وعن حياتها واهتماماتها، قالت أنجلينا جولي السورية إنها تبلغ من العمر 19 عامًا، وتدرس الطب البشري في جامعة سورية الخاصة، كما تعمل كصانعة محتوى في إحدى شركات التسويق الإلكتروني، ولها في إنستغرام صفحة لتعليم الإنجليزية، يصل عدد متابعيها فيها إلى 123 ألفًا.

وتمتلك جولي عبر حسابها الشخصي أكثر من 34.3 ألف متابع، حيث تشارك من خلاله يومياتها وإطلالاتها.