الضفة الغربية تشهد سلسلة اعتقالات ومواجهات

شهدت مناطق شمال الضفة الغربية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشر في المناطق الفلسطينية.

وأطقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد ظهراليوم الجمعة، الرصاص الحي باتجاه سيارة فلسطينية بالقرب من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن السيارة حاولت دهس جنود بالقرب من مفترق عينبوس، ولاذت بالفرار، لافتًا إلى أنه جرى اعتقال سائق السيارة بعد أن ترك سيارته وحاول الفرار مشيًا على قدميه.

واندلعت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين عند مدخل بلدة ديراستيا غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن أدّى أهالي البلدة صلاة الجمعة على أراضٍ مهددة بالمصادرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، سابقًا، أن تلك الأراضي تعد منطقة عسكرية مغلقة، وجرى منع الفلسطينيين من الوصول لها، وكان المستوطنون نصبوا عليها عدة خيم تمهيدًا لمصادرتها.

وأفاد شهود عيان أن عددًا من المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة والعصي، على عدة طرقات رئيسة بين البلدات والقرى، ما أدى إلى تحطم زجاج المركبات، ونقل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى المراكز الطبية.

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وفي ذات السياق، أُصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني، ظهر اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والاحتلال، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدًا بالاستيطان عقب صلاة جمعة الجمعة، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وفي بلدة عينابوس أضرم مستوطنون النار، اليوم الجمعة، في أراضٍ زراعية، وحظائر للحيوانات تابعة لأهالي قرية عينابوس جنوب نابلس، حيثُ اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي البلدة والمستوطنين الإسرائيليين.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، خاصة الشمالية منها، توترات متواصلة، واعتداءات متكررة على القرى الفلسطينية، من قبل المستوطنين الإسرائيليين سكان مستوطنات الضفة الغربية.