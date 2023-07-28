الاتفاق على مكان جديد لـ”الدستورية السورية”

أعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن، ديمتري بوليانسكي أن بلاده أوشكت على الانتهاء من عملية اختيار مكان جديد لعقد اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية عنه

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من تعطّل هذا المسار بسبب الاعتراض الروسي ، وقال بوليانسكي إن عمل اللجنة سوف يستأنف بعد أن تختار الأطراف مكاناً “مناسباً” بدلاً من جنيف ،مشيراً إلى أن “هذه العملية على وشك الاكتمال”، دون تحديد المكان الذي تم الاتفاق عليه.

وأضاف: “المنصة الوحيدة لمثل هذا الحوار السوري المباشر كانت وستبقى اللجنة الدستورية، وأي محاولات لفرض أطر وصيغ وخطط أخرى على السوريين لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود”.

لا تزال أعمال “اللجنة الدستورية” معطّلة منذ يونيو/ حزيران 2022، حين انعقدت الجولة الثامنة منها في جنيف، إلا أن أياً من جولاتها الثمانية لم تفضِ إلى نتائج.

وكان من المقرر أن تنعقد الجولة التاسعة من “الدستورية” أواخر يوليو/ تموز 2022.

إلا أن المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، قال إنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد.

وتقول روسيا إن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا، “ليست محايدة”.

وبحسب المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، فإن سويسرا بعد انضمامها إلى العقوبات المناهضة لروسيا، “فقدت” وضعها المحايد.