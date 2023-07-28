فضحية فساد في حلب

أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حلب،، محمد فياض، إلى أنه فإنه اكتشف عدة نقاط ضعف في عمل البطاقة الإلكترونية منذ بداية عمله عضواً في المكتب التنفيذي للمحافظة، وأضاف؛ نقطة الضعف الأولى كانت بنظام تحكم مركزي بالبطاقات في شركة تكامل يتعلق بموضوع تقريب دور الآليات للبنزين المباشر.

وبحسب فياض فقد تم الكشف عن حاﻻت تواطؤ بين أصحاب محطات وموظفي “تكامل” لتقريب دور البنزين لبطاقات محددة.

وتم توقيف عدد من أصحاب المحطات البالغ عددهم 11 شخصاً إضافة لموظفين في شركة تكامل ومنهم من هو قيد الملاحقة القانونية. وفقا لـ”فياض”.

وقال فياض أن “نقطة الضعف الثانية؛ كانت بعدم توطين البطاقات الإلكترونية (الذكية) للسيارات العاملة على المازوت حيث كان يراجع المحافظة العديد من أصحاب السيارات مشتكين من عدم تعبئة محطات الوقود لسياراتهم سواء بحجة عدم وجود مازوت أو ابتزازهم بتعبئة نصف الكمية فقط وتتم المتاجرة بالكميات المتبقية”