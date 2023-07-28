استمرار الاستنفار في مناطق قسد بسبب الصراع على النفوذ

لا تزال حالة الاستنفار التي أعلنتها ما يسمى بـ «قسد» مستمرة ، وذلك على خلفية ظل الاشتباكات القائمة بين «قوات سوريا الديموقراطية ــــ قسد»، و«مجلس دير الزور العسكري» .

وحسب المصادر فإن بعض هذه الاحتكاكات يتعلق بالسيطرة على المعابر وتجارة النفط، بينما غيرها مرتبط بالتخوّف من المساعي الأميركية لزيادة دعم المكوّن العربي، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية تحدثت إلى «الأخبار».



ورغم إعلان قائد «المجلس» هدنة من طرف واحد فالاستنفار مستمر ،وأضافت المصادر أن المعلومات متضاربة حول عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في مناطق عدة شمال وشمال شرق دير الزور. وخلال الاشتباكات، التي استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، حشد «المجلس» قواته، وسيطر على نقاط كانت تتمركز فيها «قسد»، وقام بأسر عدد من المقاتلين، في حين استقدمت الأخيرة تعزيزات من «قوات مكافحة الإرهاب» (HAT) إلى المنطقة.

و تنسف المواجهات الصورة التي تحاول «قسد» رسمها لمناطق سيطرتها من حيث الاستقرار، وقد وقعت بين الأكراد من جهة والعرب من جهة أخرى، الأمر الذي قد يشعل فتيل أزمة في مناطق سيطرة «قسد» بشكل كامل، في ظل وجود حساسية تاريخية بين المكوّنين، ومحاولة الأكراد الاستئثار بالسلطة في مناطق «الإدارة الذاتية» ، وهذا ما يفسر التحركات التي نفّذتها «قسد» خلال الشهر الماضي باستقدامها تعزيزات كبيرة إلى مناطق انتشار قوات «المجلس»، وطلبها من مقاتليه الانتقال إلى نقاط خلفية أخرى، وهو ما رفضه «المجلس» الذي اعتبر التحرك محاولة لتهميش دوره، ونقل نشاطه إلى خارج مواقع انتشار القبائل التي يتشكل جسمه من أبنائها، علماً أن العلاقة بين الطرفين تعيش منذ أكثر من عام حالة صدام غير معلن.

بالمقابل لم يقُم «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بأي تدخّل من شأنه إنهاء التوتر، باستثناء فرضه وقف إطلاق نار، واجتماع تمّ وفق مصادر ميدانية على عجالة مع قائد «المجلس» ومسؤولين من «قسد». وفي الوقت نفسه، أعلنت الأخيرة إجراء تحقيق في الأمر، ما قد يفتح الباب أمام تجدّد المعارك في ظل إصرار «قسد» على فرض عملية إعادة انتشار لقوات «المجلس»، وتسلّمها مناطق انتشاره، وارتفاع مستوى الحساسية الكردية – العربية في مناطق «الإدارة الذاتية».

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