انفجار ألغام في بيت عوان والتفاحية.. وبؤر نار مستعرة فيما منازل بيت حليبية آمنة حتى الآن

أفاد طارق حطاب رئيس مركز حماية الغابات في قسطل المعاف بأن تكثيف جهود منظومة الإطفاء المتواجدة في موقع حريق بيت عوان والتفاحية مستمرة رغم انفجار ألغام تعيق عملية الإخماد، فيما أشار إلى أن بيت زيفا تعتبر أكثر صعوبة من غيرها، لافتاً بأن المنطقة كانت تحت سيطرة الإرهاببين مما يعطي التوقعات بانفجار ألغام متكررة، هذا مع وعورة التضاريس والرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة.



وفي متابعة لما آل إليه الحريق في بيت حليبية والأنباء التي تم تواردها حول احتمالية وصول الحريق إلى قرى بللوران والميدان وماحولهما من مزارع، تم التواصل مع رئيس بلدية بللورة فادي حاتم والذي أفاد بأن بؤر الحريق تمت السيطرة عليها في عدة نقاط في بيت حليبية لتنحصر النيران في غابة حرجية في جبال محيطة بالقرية، بحيث لم تعد تشكل خطراً على المنازل التي أخلاها سكانها من النساء والأطفال، كما قد تم طلب مؤازرة من المحافظة وإرسال إطفائية، ونوه إلى قيام الأهالي بحراثة أراضيهم للحؤول دون وصول النيران إلى منازلهم وخاصة بعد اشتعال النيران في بقايا أرض تم حصد محصولها، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة في الشقراء والكنديسية وبيت الشيخ، كما ذكر بأن الحريق تجدد اشتعاله في موقع من جبل السرسكية.