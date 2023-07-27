أثبت فريق دولي من العلماء في إسبانيا وألمانيا وفنلندا سمات يتشابه بها المعمرون ذوو الأدمغة الصافية، أي الذين لا يعانون من الخرف، وينشطون حتى في سنهم المشرفة.

وقد كان سكان مدريد الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و85 عاماً ولا يعانون من اضطرابات عصبية ونفسية تحت مراقبة طويلة الأمد، وفقاً لصحيفة “كومسومولسكايا غازيتا”.

وأخذ الباحثون في الاعتبار نمط حياة الأشخاص، والبيانات الديموغرافية عن الأقارب والأسلاف، والدراسات السريرية، والاختبارات العصبية النفسية، ونتائج مسح التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، واختبارات الدم للعلامات الحيوية الخاصة بالخرف.

واتضح أن المعمرين ذوي العقل الصافي والدماغ الذي يعمل بشكل جيد والجسم القوي إلى حد ما، يكمن في مواصلة النشاط بذكاء حاد في سن متقدمة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب مزاولة ما يلي:

المشي بانتظام وبوتيرة جيدة، وأن يكونوا متعلمين، ويبقون يتعلمون ويقرأون حتى في سن الشيخوخة، ويزالولوا الأداء الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية، وأن يستمروا في المشاركة النشيطة في الحياة الاجتماعية والاعتناء بالسعادة الشخصية على الرغم من التقدم في العمر.