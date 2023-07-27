القبض على عصابة تمتهن سرقة منازل المواطنين ليلاً 

ادعى أحد المواطنين إلى شرطة ناحية الكسوة بإقدام مجهولين على الدخول إلى منزله ليلاً عن طريق الكسر والخلع في محلة العادلية وسرقة مبلغ مالي حوالي عشرين مليون ليرة سورية من ضمن المنزل.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت شرطة ناحية الكسوة من إلقاء القبض على الفاعلين خلال مدة وهم (ع. ع) و(ب. د) و(ن . ح ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بالدخول إلى منزل الشاكي ليلاً عن طريق الكسر والخلع وسرقة المبلغ المالي المذكور وقيامهم بإخفائه ضمن أحد الأسطح ،كما عثر بحق المقبوض عليهم على عدة إذاعات بحث مختلفة.

تم استرداد مبلغ (أربعة عشر مليون ليرة سورية) من المبلغ المذكور وتسليمها لصاحبها أصولاً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وما زالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص