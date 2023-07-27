التقنين في دمشق يصل لـ 10 ساعات قطع ومدير الكهرباء (مطنش)

شهدت ساعات التقنين الكهربائي في العاصمة دمشق ، ارتفاع في معدل ساعات التقنين لتصل إلى 10 ساعات يومياً في عدد من المناطق ، فيما قالت صاحبة الجلالة أنها تواصلت مع مدير كهرباء دمشق المهندس لؤي ملحم، لكنه لم يجيب، رغم تعريفه عبر رسالة بأنها جهة إعلامية.

بدوره أوضح مدير الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيثم ميلع لذات الوسيلة أنّ “كمية التوليد تتراوح بين 1800 إلى 2000 ميغا واط، توزع على كل المحافظات، وتختلف كمية التوليد وفق حوامل الطاقة الموجودة، وحسب درجات الحرارة، إذ يؤدي ارتفاعها إلى انخفاض مردود عنفات التوليد، وبالمقابل يرتفع المردود ليلاً لانخفاض درجات الحرارة عن فترة النهار، لذلك يختلف التقنين بين الفترتين”.

يذكر أنّ مطالبات عدة متداولة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن تستثني وزارة الكهرباء التقنين القاسي في ساعات النهار وذروة ارتفاع درجات الحرارة، إلى حين انتهاء الموجة الحارة، رأفةً بالمسنين والأطفال وطلاب الجامعات والشهادة الثانوية، مع انتشار هاشتاغ “أوقفوا قطع الكهرباء”.