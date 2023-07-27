تخفيض نسبة ترانزيت المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%

التقى وزير الزراعة محمد حسن قطنا نظيره اللبناني عباس الحاج حسن على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، وخلال اللقاء أبلغ قطنا نظيره اللبناني موافقة الحكومة السورية على تخفيض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%.

كما جرى النقاش بشأن مواضيع عدة تهم البلدين، واستُكمل البحث في نقاط طُرحت في لقاءات حصلت بين البلدين على المستوى الزراعي في بيروت ودمشق ،وطلب الجانب السوري إلى وزير الزراعة اللبناني ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، فيما وعد الحاج حسن بنقل الطلب إلى المراجع المختصة في الحكومة اللبنانية من أجل تذليل العقبات.

ووقعت سوريا ولبنان، في 27 آذار/مارس الماضي، مذكرة تفاهم رباعية مع العراق والأردن في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع.

وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.

واتفق الوزراء الأربع حينها على أولوية رفع الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء إلى زيادة المخزون الاستراتيجي.

وكذلك اتفقوا على تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية.