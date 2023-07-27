استشهاد شاب اختناقاً بعد تطوعه لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية

«منيف صبري حسون» شهيد الواجب ، كما أسماه أهالي قريته ، و الذي حسب مصادر أهلية فقد استشهد الشاب العسكري منيف صبري حسون اختناقاً بالدخان المتصاعد أثناء مساهمته (تطوعاً) في إطفاء الحرائق في بلدة مشقيتا بريف اللاذقية وفقاً لما نقلته صاحبة الجلالة.

تم نقل الشاب من المستشفى لدفنه في قريته وادي القلع الواقعة في ريف جبلة ، وذلك بعد صدور نفي من قبل مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود صحة الأنباء التي تتحدث عن وفاة شخص في حرائق ريف اللاذقية.

بدوره أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر أن الحريق الكبير في مشقيتا لا يزال قيد التعامل حتى اللحظة ، وفقاً لما نقله موقع الوطن أون لاين.

وأشار جعفر إلى أن الصعوبة في السيطرة على الحريق جراء سرعة الرياح الشديدة، لافتاً إلى أن جميع الكوادر تبذل جهوداً كبيرة في عمليات الإخماد، ومراقبة المواقع المخمدة حتى لا تعود النيران بفعل الرياح.