كشفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن سيطرة القوات الروسية على بلدة جديدة على محور كراسني ليمان في مقاطعة لوغانسك بإقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن "لواء البنادق الآلي الخامس عشر" نفذ عمليات هجوم مضاد ناجحة على محور كراسني ليمان حيث تم تحرير بلدة "سيرغيفكا"، مشيرةً إلى أن التقدم الإجمالي للقوات الروسية وصل إلى 4 كيلومترات على طول الجبهة، وإلى كيلومترين في عمق التشكيلات الق.ت.الية للعدو، وفقاً لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، صدت وحدات من فوج الهج.وم الجوي 234 هجوماً للقوات الأوكرانية، وألحقت بها هزيمةً نارية، ونفذت هج.وماً مضاداً لتتقدم مسافة 1.5 كيلومتراً في عمق دفاع قوات كييف.

وقالت الدفاع الروسية: " نجحت الإجراءات النشطة لوحدات المدافعة من قوات تجمع الجنوب على محور دونيتسك للقوات الأوكرانية"، ولفتت إلى أن القوات الروسية حققت إصابات مباشرة بوحدات ألوية القوات الم.س.لحة الأوكرانية في مناطق بلدتي غريغوروفكا وكوستانتينوفكا في دونيتسك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن كييف خسرت ما يصل إلى 140 مقاتلاً في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا خلال اليوم.