وزير الإدارة المحلية يتابع عمليات إخماد الحرائق في اللاذقية

يتابع وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية مع استمرار جهود منظومة الإطفاء بالعمل على السيطرة على النيران وإخمادها منذ ظهر أمس.

وكانت قد وصلت فرق إطفاء من محافظات أخرى للمؤازرة في عمليات الإخماد، مع الإشارة إلى مشاركة وحدات من قوات الجيش السوري وحوامات عسكرية، للعمل على تطويق النيران التي نشبت في أراضِ حراجية بمحيط قرية مشقيتا، إضافة لحرائق أخرى في قرية ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.

وتعمل كافة فرق الإطفاء والدفاع المدني والحراج، بأقصى جهد للسيطرة على الحريق ومنع امتدادها في ظل الظروف الجغرافية الصعبة لتضاريس المنطقة الجبلية من جهة، والظروف الجوية واشتداد سرعة الرياح من جهة أخرى.

الوطن