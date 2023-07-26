بـ 133 مليار ليرة سيرياتيل تنهي نزاعاتها مع وزارة الاتصالات

أصدرت شركة سيرياتيل إفصاحاً أكدت فيه إنهاء نزاعها بشكل نهائي مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة والهئية الناظمة للاتصالات والبريد، بعد تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها.

ووفقاً للإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية، أنها سددت المبلغ المترتب عليها والبالغ 133 ملياراً و688 مليوناً و237 ألفاً و459 ليرة سورية.

وأوضحت الشركة أن المبلغ يمثل الفرق في قيمة بدل التراخيص الإفرادي لتشغيل شبكة اتصالات عمومية نقالة، أُلزمت بدفعه إلى “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بعد حكم صادر عن محكمة القضاء الاداري برقم 24/1 تاريخ 25/1/2023.

وأشارت سيريتل إلى تسديد المبلغ كاملاً في 13/7/2023 بعد رفض الطعن المقدم من قبلها بقرار دائرة الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 14/6/2023

وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في حزيران 2020 تعيين “الشركة السورية للاتصالات” حارساً قضائياً على “سيريتل” بعد دعوى قضائية ضدها من وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات، لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

ورفعت الحراسة القضائية عن الشركة في منتصف حزيران 2021، بعد أن قدمت ضمانات مالية للحكومة.