انفجار دراجة نارية مفخخة في السيدة زينب بريف دمشق

أصدرت قيادة شرطة ريف دمشق بياناً أعلنت فيه عن إصابة مدنيان بتفجير إرهابي بدراجة نارية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت ظهر يوم أمس في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى.

يذكر أن عنصرين من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب اثنان آخران في الـ11 من تموز يوليو الجاري، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أتوستراد دمشق درعا.