أربع ميداليات فضية وبرونزية لسورية في أولمبياد الكيمياء العالمي بسويسرا
أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري أربع ميداليات فضية وبرونزية في أولمبياد الكيمياء العالمي الذي نظمته سويسرا خلال الفترة ما بين 17 و24 من شهر تموز الجاري بمشاركة طلاب من 90 دولة.
وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الميداليتين الفضيتين أحرزهما كل من الطالبين سلمة عمران من حمص ومحمد غزال حميدة من حلب بينما أحرز الميداليتين البرونزيتين كل من الطالبين عبد القادر حسين من حلب وسلمان درويش من محافظة حمص.
ولفتت الهيئة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ المشاركات السورية في الأولمبيادات العالمية، يحقق طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين فضيتين في مسابقة واحدة وعلى منصة واحدة مبينة أن الطلاب أحرزوا هذه النتيجة بجدارة واستحقاق وإنجازٍ غير مسبوق، مؤكدين أن أبناء سورية يضعون بصمتهم أينما حلوا وارتحلوا.
يذكر أنها المشاركة العالمية الرابعة عشرة لسورية في الأولمبياد العالمي للكيمياء، حيث أحرز فريقنا العام الماضي أربع ميداليات برونزية ليعود هذا العام بإنجاز آخر وتقدمٍ ملحوظ بنيله المركز الثاني عربياً وحصوله على ميداليتين برونزيتين وميداليتين فضيتين تضاف إلى حصيلة الأولمبياد العلمي السوري من الجوائز العالمية.
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