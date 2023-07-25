بمؤازرة محافظات أخرى.. جهود مستمرة لإخماد الحريق الضخم في مشقيتا

أكد مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا ، مواصلة الجهود من كافة الجهات المعنية بإخماد الحرائق للتعامل مع الحريق الضخم الذي نشب في حراج محيط بقرى منطقة مشقيتا بريف اللاذقية.

وأشار دوبا إلى صعوبة التضاريس في المنطقة، التي تمتد من سولاس وخربة سولاس وحمام والزهراء، وتتم رفد الموقع بكافة الآليات والجرارات اللازمة للمشاركة بإخماد النيران إضافة إلى مشاركة الطيران المروحي للجيش السوري.

بدوره، أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية جابر صقور ، أن جميع فرق منظومة الإطفاء الثلاثية "الدفاع المدني – الإطفاء – الحراج) إضافة إلى مؤازرة فرق إطفاء من محافظات أخرى للتعامل مع الحريق الضخم في محيط مشقيتا.

الوطن