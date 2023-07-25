اتفاقٌ جديد بين سوريا ولبنان بشأن رسوم الترانزيت

كشف وزير الزراعة السوري محمد حسن قطنا عن موافقة الحكومة السورية على تخفيض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%.

وفي لقاء جمعه مع نظيره اللبناني عباس الحاج حسن، على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، جرى النقاش بشأن مواضيع عدة تهمّ البلدين، واستُكمل البحث في نقاط طُرحت في لقاءات حصلت بين البلدين على المستوى الزراعي في بيروت ودمشق.

وطلب الجانب السوري من وزير الزراعة اللبناني ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، فيما وعد الحاج حسن بنقل الطلب إلى المراجع المختصة في الحكومة اللبنانية من أجل تذليل العقبات.

وفي 27 آذار الماضي، وقعت سوريا و لبنان مذكرة تفاهم رباعية مع العراق والأردن في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع.

وتضمنت المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.

حينها، اتفق الوزراء الأربع على أولوية رفع الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء إلى زيادة المخزون الاستراتيجي.

كما اتفقوا على تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية.