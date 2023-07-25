البرلمان الصيني يعزل وزير الخارجية المختفي

أعلن البرلمان الصيني عزل وزير الخارجية “المختفي” منذ مدة تشين غانغ من منصبه وتعيين وانغ يي عوضاً عنه بحسب وكالات عالمية.

وأثار غياب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الذي امتنع عن الظهور العام لعدة أسابيع العديد من التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام العالمية حول مصيره، والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق بأن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أرجأ زيارته التي كان مخطط لها إلى الصين، بسبب “اختفاء” وزير الخارجية الصيني عن الأنظار منذ مدة.

وتكرر الأمر مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي كان ينتظر لقاء “تشين” على هامش قمة “أسيان” لكن غياب الوزير الصيني حال دون حدوث الاجتماع.

يذكر أن “تشين” شغل منصب وزير الخارجية منذ كانون الأول 2022 وشغل “وانغ” منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.