سعر غرام الذهب يصل إلى 620 ألف ليرة سورية

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، الثلاثاء، إلى أرقام غير مسبوقة، حيث سجل مبلغ 620 ألف ليرة سورية.

وأكدت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أن “غرام الذهب من عيار 21 قيراط مبيع 620 ألف ليرة، وشراء 619 ألف ليرة.

وسجل الغرام عيار 18 قيراط سعر مبيع 531429 ليرة و530429 ليرة سورية سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 23 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 5 ملايين و280 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

يشار إلى هذه الارتفاعات تعد غير مسبوقة في تاريخ البلاد، يوازيها ارتفاع سعر صرف الدولار والذي بلغ 9900 ليرة سورية بحسب نشرة المصرف المركزي، في مقابل ثبات العنصر الأساسي وهو راتب الموظف والذي لا يتجاوز وسطياً 150 ألف ليرة.