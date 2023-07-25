تيك توك ينافس تويتر بإطلاق ميزة المحتوى المكتوب

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يتألف من نصوص فقط مع العلم أنّ منشورات المنصة كانت تقتصر حتى اليوم على مقاطع الفيديو، في خطوة تتيح لها التنافس بصورة مباشرة مع “تويتر”.

وأوضحت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للمنصة في بيان لها “أنّ هذه الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة قصصهم وقصائدهم وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة”.

وتتيح “تيك توك” للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوباً إضافة صوت ما إلى النص أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات، أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية “دويتس” التي تمكّن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر.

وتسعى شبكة “تيك توك” المعروفة بمقاطع الفيديو القصيرة إلى زيادة الخدمات التي توفرها، حيث رفعت الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يمكن نشرها تدريجياً من 15 ثانية عند إطلاق المنصة عام 2017 إلى عشر دقائق.

في خطوة ترمي إلى التنافس مع يوتيوب الذي أطلق صيغة مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من “تيك توك”.

يشار إلى إن خطوة “تيك توك” جاءت لتستثمر حالة النزوح التي أصابت “تويتر” بعد الفوضى التي عمته، تماما كما عملت شركة “ميتا” بإطلاق منصة “ثريدز”.